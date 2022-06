Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mann zeigte sich schamverletzend

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter Mann hat sich am Samstag (04.06.2022, 11.25 Uhr) zwei weiteren Männern mit heruntergelassener Hose gezeigt und sein Glied berührt.

Der Unbekannte schien zunächst an einem Feldweg an der Raiffeisenstraße zu urinieren. Zwei 37 und 42 Jahre alte Zeugen sprachen Unbekannten an und machten deutlich, dass das nicht in Ordnung sei. Der Unbekannte drehte sich daraufhin um und zeigte den Männern sein Glied. Außerdem machte er schamverletzende Bewegungen. Anschließend ging er in ein Waldstück.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zwischen 60 und 65 Jahre alt, lichtes graues Haar, eine kräftige Statur und trug ein grünes T-Shirt sowie türkisfarbene Shorts.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

