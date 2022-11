Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte legen Feuer in St. Stephani-Kirche - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Beguinenstraße

02.11.2022, 08.00 Uhr - 11.00 Uhr

Unbekannte haben in einer Kirche im Helmstedter Stadtgebiet Feuer gelegt und durch Farbschmierereien einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet.

Dabei ist es nur dem Zufall und dem schnellen und beherzten Eingreifen eines Kirchenangestellten zu verdanken, dass die Kirche nicht in Flammen aufgegangen ist, denn in der gotischen Kirche wurde viel Holz verbaut.

Ein Angestellter der Kirchengemeinde hatte am Mittwochmorgen das 700 Jahre alte Gotteshaus aufgeschlossen.

Als er gegen 11.00 Uhr wieder in die Kirche kam stellte er fest, dass mehrere Broschürenstapel auf einem Tisch in der Kirche in Flammen standen.

Der Angestellte griff beherzt zu und lösche die Flammen ab. Der Tisch auf dem die Broschüren gelagert waren wurde bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Ferner entdeckte der Mitarbeiter Farbschmierereien auf dem Fußboden der Kirche.

Dem nicht genug: die Täter hatten auch noch ihre Notdurft in der Kirche verrichtet.

Eine genaue Schadensauflistung erfolgt derzeit.

Die 700 Jahre alte, gotische Hallenkirche ist von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Besucher geöffnet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten, Autofahrer oder Besucher am Mittwochvormittag zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben.

