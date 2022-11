Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eingeschlagene Autoscheiben - Täter stehlen Rucksack und Mittelkonsole

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Bartenslebenring 01.11.2022, 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Heinrich-Heine-Straße 01.11.2022, 19.09 Uhr bis 21.30 Uhr

Bei Einbrüchen in zwei Pkw in der Tiergartenbreite und in der Innenstadt wurden zwischen Dienstagnachmittag und den frühen Abendstunden eine Mittelkonsole und ein Rucksack von unbekannten Tätern gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Fahrer eines Daimlers hatte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz im Bartenslebenring geparkt. Als er einige Stunden später wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und die Mittelkonsole fehlte.

Am Dienstagabend parkte die Besitzerin eines VW Golf ihren Pkw in der 4. Etage eines Parkhauses in der Heinrich-Nordhoff-Straße. Als sie nach eineinhalb Stunden mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte die junge Frau zu ihrem Schrecken eine eingeschlagene Frontscheibe und den Diebstahl ihres Rucksackes fest.

Zeugen werden gebeten, sich für Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell