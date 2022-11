Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lagerhalle aufgebrochen und Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Täter entwenden Werkzeuge und Arbeitsmaschinen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße

31.10.2022, 09.30 Uhr bis 01.11.2022, 06.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen in eine Lagerhalle und Fahrzeuge der Stadt Wolfsburg in der Dieselstraße ein und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaschinen.

Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg bei Arbeitsbeginn fest, dass in eine Lagerhalle in der Dieselstraße eingebrochen worden war. Bei einer weiteren Absuche der Örtlichkeit bemerkte er drei aufgebrochene Firmenfahrzeuge und den offensichtlichen Diebstahl von Arbeitsgeräten.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter durch ein Rolltor Zutritt zu der Lagerhalle. Dort brachen sie unter anderem Boxen auf und stahlen Motorsägen und aus Regalen kleinere Arbeitsmaschinen sowie einen Stemmhammer. Im Anschluss brachen die Täter Firmenfahrzüge bzw. auf diesen befindliche gesicherte Truhen auf und entwendeten Gartenarbeitsgeräte wie Heckenscheren und Laubbläser.

Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände und deren Gewicht, gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus. Des Weiteren dürften die Einbrecher mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gefahren sein, um das Diebesgut abtransportieren zu können.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell