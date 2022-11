Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 67-Jähriger wird zu Boden gestoßen und leicht verletzt - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg. Teichbreite, Hansaplatz

30.10.2022, 21.45 Uhr

Am Sonntagabend wurde eine 67 Jahre alter Wolfsburger auf dem Hansaplatz in der Nordstadt von einem unbekannten Mann zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Die näheren Umstände dazu sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Der 67-Jährige war am Sonntagabend auf dem Hansaplatz unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Nach bisherigen Ermittlungen sprach einer der Unbekannten den Wolfsburger an und wollte Geld von ihm. Der 67-Jährige lehnte dies ab. Plötzlich schubste der Unbekannte den Wolfsburger zu Boden und es kam zu einer kurzen leichten körperlichen Auseinandersetzung, nach der die beiden unbekannten Männer davonliefen. Der Wolfsburger verletzte sich bei dem Sturz leicht und zeigte die Tat am Montag bei der Polizei an.

Bei den Personen soll es sich um zwei eher dünne Männer mit leichtem Bartwuchs und nordafrikanischen Aussehen gehandelt haben. Beide trugen ungepflegte Kleidung.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

