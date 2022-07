Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Dacia Duster gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmittag im Stadtteil Dansenberg ereignet haben muss. Hier wurde zwischen 11 und 13 Uhr ein grüner Dacia Duster in der Straße "Fahrlücke" gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Die Halterin des Dacia entdeckte die "Bescherung" am Nachmittag: An ihrem Pkw war der hintere Kotflügel auf der Fahrerseite demoliert. Der Wagen war in Höhe des Hauses Nummer 12 entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Offenbar war ein anderes Fahrzeug, das in Richtung Brunnenstraße fuhr, dagegen gestoßen. Es war jedoch weit und breit niemand mehr zu sehen.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. |cri

