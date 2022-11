Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrräder sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 23.10.2022

Am 23.10.2022 konnte die Polizei in Helmstedt zwei Fahrräder sicherstellen. Diese wurden vor gut 6 - 8 Wochen in der Nähe des Heinrichsplatzes in Helmstedt aufgefunden.

Bei dem einen Fahrrad handelt es sich um Rad der Firma PEGASUS, Modell Avanti, in den Farben rot und weiß. Bei dem anderen Fahrrad handelt es sich um ein orange-silbernes Rad, ebenfalls von der Firma Pegasus.

Die Eigentümer der Räder konnten bisher nicht ermittelt werden. Hinweise zur Herkunft der Räder werden unter der Rufnummer 05351-521 115 entgegengenommen.

