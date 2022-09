Polizei Eschwege

POL-ESW: Neues vom Känguru; Reifen gestohlen

Neues vom Känguru

Am heutigen Vormittag, um 11:18 Uhr, wurde das noch vermisste männliche Tier im Bereich der Ortschaft Wichmannshausen, Am alten Graben, gesichtet. Ca. zwei Stunden später konnte das Tier nochmals gesichtet werden. Diesmal hielt es sich zwischen Wichmannshausen und dem Wehretaler Ortsteil Hoheneiche auf und schien äußerlich in guter Verfassung. Ein Einfangen des Tieres gelang der alarmierten Polizeistreife und dem Verantwortlichen der Auffangstation nicht; das Känguru "hüpfte" in ein angrenzendes Waldstück davon.

Reifen gestohlen

In der Nacht vom 14./15.09.22 wurden in der Mündener Straße von dem Firmengelände eines Autohauses bei einem Mercedes GLC sämtliche Reifen abmontiert und entwendet. Hierzu wurde das Fahrzeug vorne auf Holzstämmen hochgebockt und hinten anschließend auf dem Boden abgesetzt. Der Stehlschaden wird mit 4000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

