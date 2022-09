POL-ESW: Känguru vermisst - Folgemeldung; ein Tier konnte eingefangen werden

Eschwege (ots) - Polizei Witzenhausen Unbekannte brechen Bauwagen auf; Polizei sucht Zeugen Bei den Beamten der Polizei in Witzenhausen ist am Montag ein versuchter Einbruchsdiebstahl in Bauwagen zur Anzeige gebracht worden. Die Besitzer des Wagens, der im Bereich Warteberg in der Flurgemarkung "Auf der Nüsseburg" auf einem Gartengrundstück steht, stellten am Montag gegen 10.00 Uhr fest, dass Unbekannte die Bauwagentür ...

mehr