POL-ESW: Pressebericht vom 14.09.22; Känguru weiterhin verschwunden

Eschwege (ots)

Radfahrer gestürzt

Um 20:30 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard die Jahnstraße in Schwebda in Richtung der B 249. Kurz vor der Bundesstraße bog er mit dem Rad nach links ab, um der Jahnstraße zu folgen. Dabei rutschte das Hinterrad auf einem Stein weg, worauf der 42-Jährige mit dem Rad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Rad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Reifen beschädigt

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 25-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die L 3403 zwischen Jestädt und Motzenrode. Auf der Straße lagen zwei Pflastersteine auf Höhe der Einmündung zu einem Feldweg. Mit dem rechten vorderen Reifen fuhr der Pkw über einen der Steine, worauf Reifen und Felge beschädigt wurden. Schaden: ca. 500 EUR.

Unfall beim Abbiegen

Um 18:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Ruhla von Eisenach kommend die L 3251. Sie beabsichtigte nach links in Richtung Herleshausen abzubiegen. Dabei geriet sie mit dem Auto auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte das Schild "vorgeschriebene Fahrtrichtung", wodurch Sachschaden an Schild und Pkw entstand.

Känguru vermisst - männliches Känguru weiterhin verschwunden

Das seit Sonntagabend ausgebüxte Känguru ist weiterhin noch nicht zum Gehege der Auffangstation in Sontra zurückgekehrt. Nachdem am gestrigen Vormittag das weibliche Tier unweit der Auffangstation eingefangen werden konnte, hatte man gehofft, dass das männliche Tier ebenfalls zurückkehren würde. Dies ist bisher nicht geschehen; auch wurden keine weiteren Sichtungen des Tieres der Polizei gemeldet. Um diese bittet weiterhin die Polizei in Sontra unter 05653/97660.

