Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und landet im Graben

Lübeck (ots)

In der Montagnacht, 24.10.2022, ist ein alkoholisierter Autofahrer bei einem Unfall auf Fehmarn ohne fremde Beteiligung von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Graben gerutscht, wo er erst nach ca. 30 Metern zum Stehen kam. Bei dem leichtverletzten Fahrer stellte die Polizei später einen vorläufigen Alkoholwert von 1,44 Promille fest.

Gegen 23.25 Uhr war ein 29-Jähriger aus Bremen alleine in einem Mercedes-Benz der A-Klasse aus Richtung Landkirchen kommend auf der Sundstraat in Richtung Avendorf unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Avendorf kam das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den daneben parallel verlaufenden Graben, in dem es noch eine Strecke von ca. 30 Meter zurücklegte. Schließlich blieb das Auto in der Böschung hängen, drehte sich noch um 180 Grad und knickte einen kleinen Baum um, bevor es zum Stillstand kam.

Andere Verkehrsteilnehmer, die kurze Zeit später an der Unfallstelle vorbeikamen, informierten schließlich die Polizei. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Fehmarn hatte sich der Fahrer bereits selbstständig aus dem Auto befreit. Im Gespräch wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt und der 29-Jährige gab auch vorherigen Alkoholkonsum zu. Ein anschließender Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,44 Promille.

Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ostholstein gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Der am Mercedes-Benz entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck