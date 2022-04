BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt

Esslingen am Neckar (ots) - Am gestrigen Abend (04.04.2022) sind in der Unterführung des Esslinger Bahnhofs zwei Personen, aus einer Gruppe von 20 Personen heraus, aufeinander losgegangen. Gegen 21:45 Uhr am gestrigen Abend (04.04.2022) hatte sich wohl eine Gruppe von ca. 20 Personen in der Unterführung am Bahnhof in Esslingen aufgehalten. Nach bisherigen ...

mehr