Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Personen nach einem Brand mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (04.10.2022, gegen 23:50 Uhr) kam es in der Belle-Alliance-Straße in Wuppertal zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung im Treppenhaus, mussten ein Bewohner (67) und eine Bewohnerin (65) durch die Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Brandursache ist ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (ar)

