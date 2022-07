POL-SE: Schenefeld - Verdacht einer missbräuchlichen Tat zum Nachteil einer 13-Jährigen

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (06.07.2022) ist ein Lkw in der Wedeler Chaussee in Morrege frontal in eine Garage gefahren. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr um 13:23 Uhr ein 54-jährger Henstedt-Ulzburger mit einer Sattzugmaschine mit Auflieger die Bundesstraße 431 aus Richtung Moorrege kommend in Richtung Heist. Aus bisher noch ungeklärter ...

mehr