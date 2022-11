Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rüppurr - Mit Schreckschussrevolver ins Gesicht geschossen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter schoss am Samstag gegen 11.00 Uhr auf dem Gehweg der Breisgaustraße vor dem Eingang der Elite-Textilreinigung einem 70 Jahre alten Mann ins Gesicht. Nach Angaben des 70-Jährigen fuhr der Angreifer zunächst mit dem Fahrrad Richtung Diakonissenstraße dicht an einem älteren Mann vorbei. Nachdem der Fußgänger sich beschwert, dreht der Radfahrer um und rempelt den Fußgänger mit dem Rad an. Als der Geschädigte daraufhin dem bedrängten Mann zur Hilfe eilt und den Radfahrer zur Rede stellt, stellt dieser wortlos sein Fahrrad ab, zieht unvermittelt einen mutmaßlich schwarzen Schreckschussrevolver aus der Jackentasche und schießt aus kurzer Entfernung zwei Mal auf den Geschädigten. Der Geschädigte wird hierbei glücklicherweise nicht verletzt. An seiner Bekleidung können Schmauchspuren festgestellt werden. Der Schütze ist ungefähr 25 Jahre alt, schlank, südländisch mit dunklem Teint und circa 180 bis 185 cm groß. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkelgraue oder schwarze Winterjacke und über den Mund gezogen einen schwarzen Wollschal. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Diakonissenstraße. Bei dem mitgeführten Fahrrad soll es sich um ein hellgraues, neuwertiges Pedelec mit geschwungenem Rahmen (Wave Rahmen) handeln. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südweststadt unter 0721/666-3411 zu melden.

Stefan Siemek, Führungs- und Lagezentrum

