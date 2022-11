Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher in Grötzingen unterwegs

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend gelang es Unbekannten in zwei Einfamilienhäuser in Karlsruhe Grötzingen einzubrechen und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu erbeuten.

Die Diebe verschafften sich offenbar im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 23:00 Uhr Zugang zu den in der Straße "Am Liepoldsacker" gelegenen Häusern. Hierbei drangen sie jeweils von der Gebäuderückseite ins Innere ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Während sie in einem der Anwesen wohl leer ausgingen, machten sie im anderen große Beute.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/4907-0 zu melden.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell