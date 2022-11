Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Wohnungseinbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Vergangenen Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter an der Westfalenstraße in eine Wohnung ein. Sie griffen durch ein auf Kipp stehendes Fenster, um ins Innere zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entkamen mit der Geldbörse der Wohnungsinhaberin.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es an der Westfalenstraße am Sonntag (9 - 10 Uhr). Die Täter brachen in eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie beschädigten ein Fliegengitter, griffen durch das auf Kipp stehende Fenster und verschafften sich so Zutritt. Mit Schmuck und Geld flüchteten sie unerkannt.

Am Samstag hebelten Einbrecher das Türschloss aus einer Zugangstür heraus und betraten die Wohnräume. Zwischen 11.30 Uhr und 22 Uhr durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse. Mit Geld und Modeschmuck verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Wohnung am Königswall.

Bislang unbekannte Täter hebelten an der Merveldtstraße eine Wohnungstür auf und durchwühlten im Inneren diverse Räume. Sie nahmen einen Laptop, drei Mobiltelefone und ein TV-Gerät an sich und flüchteten. Nähere Hinweise auf die Täter, die am Samstag zwischen 15 Uhr und Mitternacht tätig gewesen waren, liegen nicht vor.

An der Alten Grenzstraße verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten und durchwühlten Schränke und Behältnisse, auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie flüchteten schließlich mit Geld. Tatzeit: Freitag, 9 Uhr, bis Samstag, 13.30 Uhr.

Am späten Samstagnachmittag waren Einbrecher in eine Wohnung am Lansingfeld eingebrochen. Die Wohnungseigentümerin sah noch einen Lichtschein in der Wohnung, als sie gegen 17.30 Uhr zurückkehrte. Vermutlich hat sie die Einbrecher aufgeschreckt und vertrieben. Als sie in ihre Wohnung trat, konnte sie niemanden mehr antreffen oder flüchten sehen. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie in diesem Fall keine Beute.

Gladbeck

Am Samstag beschädigten Einbrecher ein Fenster eines Wohnhauses und betraten auf diese Weise die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck und etwas Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Sie brachen am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr ein.

Dorsten

An der Xantener Straße verschaffte sich unbekannte Täter am Freitag Zugang zu einem Haus, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten anschließend unerkannt mit dem aufgefundenen Schmuck. Die genaue Einbruchszeit liegt zwischen 15.20 Uhr und 19.15 Uhr.

Herten

Mit Geld und Schmuck entkamen Wohnungseinbrecher am Sonntag unerkannt von der Helene-Stöcker-Straße. Sie hebelten zwischen 15 Uhr und 21 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Haltern am See

Unbekannte brachen in ein Haus an der Germanikusstraße ein. Über die Terrassentür gelangten sie ins Haus und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Geld entkamen sie unerkannt. Die Einbrecher waren zwischen Freitagmorgen und Samstagabend tätig.

Marl

Am Samstag (16 - 22 Uhr) griffen bislang unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung am Merkelheider Weg und betraten die Wohnräume. Sie entwendeten ein Armband und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell