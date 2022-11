Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfahrer flüchtet

Polizei sucht dunklen Golf IV + Jacken aus Seat gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger: Unfallfahrer flüchtet / Polizei sucht dunklen Golf IV

Am Dienstagabend (08.11.2022), gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi A6 auf der Landdesstraße 3044 von Rodenbach kommend in Fahrtrichtung Haiger. In der dortigen 60 km/h Zone, kurz hinter der Einmündung zur K43, fuhr plötzlich ein VW Golf IV in das Heck des grauen Audis. Der Golf-Fahrer setzte sein Fahrzeug zurück, drehte in der Bushaltestelle und flüchtet in Richtung Haiger-Seelbach ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Golf müsste im Frontbereich beschädigt sein. Zeugen berichteten, dass der VW-Fahrer bereits im Vorfeld durch seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit im Bereich Rodenbach auffiel. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und fragt: Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen dunklen VW Golf geben? Wem ist der Golf IV vor dem Unfall aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrverhalten des Unbekannten geben? Wem ist der Golf in Haiger-Seelbach oder Steinbach aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Oberscheld: Jacken aus Seat gestohlen

In einen schwarzen Seat griffen Unbekannte und stahlen zwei Snowboard-Jacken. Die Diebe öffneten auf noch unbekannte Weise den in der "Obere Mühlseite" geparkten schwarzen Seat, durchwühlten den Innenraum und flüchteten samt ihrer Beute. Der Schaden beläuft sich auf 450 Euro. Hinweise zu den Langfingern, die sich zwischen 17:30 Uhr am Montag (07.11.20222) und 07:15 Uhr am Dienstag (08.11.2022) an dem Seat zu schaffen machten, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell