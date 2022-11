Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen + Mülltonnen in Brand gesetzt + Unfall gebaut und abgehauen + in Sprinter gegriffen + in geparkten Focus gekracht + Einbrüche

Dillenburg (ots)

Mittenaar-Bicken: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagvormittag (04.11.2022) fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Renault auf der Hauptstraße in Richtung Herborn. Aufgrund zu geringen Abstands streifte die Frau mit ihrem schwarzen Clio beim Vorbeifahren einen in Höhe der Bäckerei am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Mini. Sie verursachte hierbei einen 750 Euro teuren Schaden am Außenspiegel und am Lack des Clubman Cooper SD All4. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die 66-Jährige ihre Fahrt in Richtung Herborn fort. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Zusammenstoß beobachtete, notierte sich das Kennzeichen der Unfallfahrerin und informierte die Besitzerin des Minis. Die Herborner Polizei sucht nun diesen Zeugen und bittet ihn, sich mit der Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn-Seelbach: Mülltonnen in Brand gesetzt

Wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Unbekannte hatten am Sonntagmorgen (06.11.2022) eine Mülltonne in der Jägerhausstraße in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf drei weitere Tonnen über. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Derr Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Mudersbach: Unfall gebaut und abgehauen

Sonntagfrüh (06.11.2022), gegen 05.30 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Herborner Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3287 zwischen dem Erdaer Kreuz und Mudersbach. Im Bereich der Kurven hatte ein 38-Jähriger offenbar die Kontrolle über seinen Opel Astra verloren, war ins Schleudern geraten und in der Folge nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und kam halb im Graben, halb auf der Straße zum Stehen. Als der Zeuge die Ordnungshüter alarmierte, flüchtete der Opel-Fahrer mit seinem grünen Astra. Er flüchtete auf den Wirtschaftsweg am Orteingang Mudersbach und fuhr sich dort mit seinem Auto in der Wiese fest, wo die Beamten den aus Bad Nauheim stammenden 38-Jährigen schließlich antrafen. Der Unfallschaden am Astra beläuft sich auf 2.200 Euro. Offensichtlich stand der Unfallverursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 1,6 Promille. Es folgten eine Blutentnahme auf der Herborner Polizeiwache. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen, der Bad Nauheimer besitzt keinen. In der Jacke des Mannes fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Haschisch. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht, Drogenbesitzes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Wetzlar-Niedergirmes: in Sprinter gegriffen

Zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr parkte ein blauer Sprinter am vergangenen Freitag (04.11.2022) auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Philipsstraße. Unbekannte griffen in diesen Zeitraum in den, mit Trödelmarktwaren beladenen, Klein-Lkw und stahlen mehrere Zigarettendosen, Armbanduhren und einen Reisepass. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise, zu den unbekannten Dieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- in geparkten Focus gekracht

Ein 51-Jähriger setzte sich gestern Abend (06.11.2022), trotz vorangegangenem Alkoholkonsums, hinter das Steuer seines VW´s und fuhr los. Gegen 18:40 Uhr befuhr er die Nauborner Straße. In Höhe der Hausnummer 131 kam der Fahrer des blauen T-Roc nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die linke Fahrzeugseite eines in Fahrtrichtung zur Stoppelberger Hohl geparkten blauen Ford Focus. Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Unfallfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,37 Promille. Der 51-Jährige musste mit zur Wetzlarer Polizeistation. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar- 5.000 Euro teures Quad gestohlen

Ein gelbes Quad des Herstellers Zhejiang Cfmoto stahlen Unbekannte in der letzten Nacht. Zwischen 21:00 Uhr am Sonntag (06.11.2022) und 06:15 Uhr heute Morgen (07.11.2022) waren die Diebe am Werk und flüchteten samt Quad aus der Brühlsbachstraße. Hinweise, zu den Langfingern oder dem Verbleib des gelben Vierrads, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Phillipstein: eingebrochen

Dreiste Diebe kletterten zwischen Samstagabend (05.11.2022) und Sonntagmorgen (06.11.2022) über einen Zaun in der Bermbacher Straße und gelangten auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und drangen in das Wohnhaus ein. Die Unbekannten durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern, die ihr Unwesen zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr trieben, geben können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Waldsolms-Kraftsolms: in Wohnhaus eingestiegen

Über eine Leiter bahnten sich Unbekannte am Freitag (04.11.2022) vor 19:43 Uhr den Weg zum ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße "Am Fichtenberg". Sie brachen die dortige Balkontür auf und drangen in das Haus ein. Dort durchsuchten die Diebe Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Sie ließen Bargeld und eine Kette mitgehen. Der Schaden an der Tür wird mit 400 Euro beziffert. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 120 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Fichtenberg" aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell