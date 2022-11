POL-RE: Datteln: Kind fährt gegen Verkehrszeichen

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen 1er BMW an der Wilhelminenstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem BMW entstand ein Sachschaden von 1.200 Euro. Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen ereignete sich auf dem Kurfürstenwall ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein blauer Ford Fiesta war am Fahrbahnrand geparkt und ...

