Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfall mit schwer verletzter Person auf der Landesstraße 1182

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person sowie einem Sachschaden von rund 1.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 18:45 Uhr auf der Landesstraße 1182 im Bereich des Ortseingangs von Weil der Stadt. Ein 61-jähriger Leichtkraftrad-Lenker befuhr die L 1182 aus Richtung Schafhausen kommend in Richtung Weil der Stadt. Mutmaßlich aufgrund Alkoholeinfluss fuhr der 61-Jährige Schlangenlinien und touchierte im weiteren Verlauf den rechten Bordstein der Fahrbahn. Hierdurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte nach rechts in einen Graben. Der Roller blieb auf der Fahrbahn liegen. Durch den Unfall erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht der alkoholischen Beeinflussung besteht, wurde beim 61-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

