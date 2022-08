Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kuppingen: Über Kreisverkehr geschanzt und überschlagen - drei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 23:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Kreisstraße 1081 zur Nufringer Straße. Der 20-jährige Fahrer eines BMW der 3er-Reihe fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der K1081 von Affstätt kommend in Richtung Oberjesingen. Am Kreisverkehr fuhr er ungebremst über die Mittelinsel, woraufhin sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug und im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Die Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, während der Fahrer sowie eine im Fond sitzende, 19-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Alle Insassen wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug und der Beschilderung des Kreisverkehrs entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.500 Euro. Der BMW musste mit einem Kranfahrzeug geborgen und abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke für knapp über zwei Stunden gesperrt werden, es ergaben sich keine Beeinträchtigungen. Da sich während der Maßnahmen beim Fahrer der Verdacht der Alkoholisierung ergab, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Führerschein beschlagnahmt. An der Unfallstelle waren nach Auskunft der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen zudem die Feuerwehren aus Herrenberg, Gültstein, Kuppingen und Oberjesingen mit insgesamt ca. 10 Fahrzeugen und 50 Wehrleuten im Einsatz. Die Bereitschaft der Straßenmeisterei Herrenberg stellte die Beschilderung des Kreisverkehrs wieder her.

