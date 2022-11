Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Um kurz vor 22:00 Uhr kam es am 23.11.2022 im Bereich einer Zugunterführung in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verlor die Fahrerin oder der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Auto erst mit einem Bordstein und dann einer Mauer. Das Auto wurde hierbei erheblich beschädigt. Die/der Verursachende flüchtete zu Fuß und ließ den beschädigten grau-silbernen Mazda Premacy am Unfallort zurück.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zur/zum Fahrenden geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

