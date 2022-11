Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.11.2022), zwischen 13:30 und 14:30 Uhr, parkte ein 25-jähriger Ludwigshafener sein Auto am Fahrbahnrand der Austraße, Höhe Hausnummer 1. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der linken hinteren Seite seines Fahrzeugs. Aufgrund der Unfallspuren dürfte das verursachende Fahrzeug beim Linksabbiegen gegen das geparkte Auto gestoßen sein. Der/die Verursachende flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000,- Euro zu kümmern.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Unfallverursachers geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell