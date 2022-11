PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Jugendliche am Bahnhof belästigt+++Bei Schlägerei am Bahnhof verletzt+++Scheibe an Auto eingeschlagen+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Jugendliche am Bahnhof belästigt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Montag, 21.11.2022, 19:00 Uhr

(wie) Am Montagabend wurde eine Jugendliche im Limburger Bahnhof von einem Mann sexuell belästigt, er konnte festgenommen werden. Eine 16-Jährige befand sich gegen 19:00 Uhr auf dem Gleis 1 im Bahnhof Limburg und wartete auf einen Zug. Plötzlich näherte sich ein 20-Jähriger und fasste der Jugendlichen an das Gesäß. Ein in der Nähe stehender Zeuge kam der 16-Jährigen zur Hilfe und hielt den Belästiger bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Streife nahm dem Mann aus Italien fest und brachte ihn zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Bei Schlägerei am Bahnhof verletzt,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Montag, 21.11.2022, 19:05 Uhr

(wie) Bei einer Schlägerei am Bahnhof wurde ein Mann am Montagabend in Limburg verletzt. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei eine größere Schlägerei am Limburger Bahnhof. Hierbei sollen mehrere Jugendliche aufeinander losgegangen sein. Ein 31-Jähriger, der zwischen den Streithähnen schlichten wollte, soll daraufhin von vier Jugendlichen angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend seien die Täter geflohen. Sie konnten lediglich als 15 bis 20 Jahre alt und "südländisch aussehend" beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Scheibe an Auto eingeschlagen,

Weinbach, Weilburger Straße, Sonntag, 20.11.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 21.11.2022, 20:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde an einem Fahrzeug in Weinbach eine Scheibe eingeschlagen. Ein 53-Jähriger hatte einen weißen Renault Kangoo auf einem Firmengelände an der Weilburger Straße abgestellt. Unbekannte Täter betraten das unbeleuchtete Grundstück in der Nähe des Schwimmbades und begaben sich zu dem Auto. Anschließend schlugen sie ein Fenster der Hecktür ein. Ins Innere des Fahrzeuges gelangten sie offenbar nicht. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell