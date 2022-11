PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallflucht+++Wohnungseinbruchsdiebstahl+++Verkehrsunfälle bei Schneefall+++

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65589 Hadamar, Johann-Thüringer-Straße 6

Tatzeit: Samstag, 19.11.2022, 04:15 Uhr

Sachverhalt:

Ein/e unbekannte/unbekannter Fahrzeugführerin/Fahrzeugführer befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug am frühen Samstagmorgen die Johann-Thüringer Straße in Hadamar. Gegen 04:15 Uhr vernahm ein Anwohner einen lauten Knall. Die/Der Unbekannte hatte einen schwarzen Ford Focus erheblich beschädigt und dabei einen geschätzten Sachschaden von etwa 10.000 EUR verursacht. Anschließend entfernte sich die/der Täterin/Täter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Wohungseinbruchdiebstahl

Tatort: 65614 Beselich-Niedertiefenbach, Runkeler Straße

Tatzeit: Freitag, 18.11.2022, 18:00 Uhr bis 19:55 Uhr

Sachverhalt:

Ein unbekannter Täter begab sich über die Hofeinfahrt auf die rückwärtige Seite eines Einfamilienhauses in der Runkeler Straße in Niedertiefenbach. Dort wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Durch den Keller gelangte der Täter in das Erdgeschoss. Hier wurden diverse Räume durchsucht. Dadurch konnten Wertgegenstände aufgefunden und entwendet werden. Der Wert des Stehlguts steht bislang nicht fest. Im Anschluss entfernte sich der Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Unfälle nach Schneefall, Unfall mit verletzter Fahrerin.

Tatort: 35789 Weilmünster-Dietenhausen, B456

Tatzeit: Samstag, 19.11.2022, 10:10 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstagmorgen schneite es im Kreisgebiet. Es kam aufgrund der Witterung zu mehreren Unfällen. Die 29-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die B456 von Weilburg aus kommend in Richtung Usingen, als sie in Höhe Weilmünster-Dietenhausen zunächst ins Schleudern geriet und dann von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Beim Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus untersucht wurden. Am Fahrzeug entstand zudem Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

Unfall mit Sommerreifen auf glatter Straße

Tatort: 35781 Weilburg, B456 Abfahrt Hasselbach

Tatzeit: Samstag, 19.11.2022, 08:45 Uhr

Der 22-jährige Fahrer eines Toyota Yaris befuhr die B456, von der B49 kommend, in Richtung Weilburg. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schilder. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass am PKW Sommerreifen montiert waren. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von 3000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell