POL-WOB: 32-Jähriger beleidigt Polizisten - 2,9 Promille

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Landgrabentrifft 25.08.2022, 19.00 Uhr - 26.08.2022, 17.30 Uhr Helmstedt, Grünberger Straße 26.08.2022, 10.15 Uhr - 11.00 Uhr Die Polizei in Helmstedt registrierte zwischen Donnerstagabend und Freitagabend zwei Einbrüche in Wohnhäuser. Zwischen Donnerstagabend 19.00 Uhr und Freitagabend 17.30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße ...

mehr