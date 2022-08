Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Landgrabentrifft

25.08.2022, 19.00 Uhr - 26.08.2022, 17.30 Uhr

Helmstedt, Grünberger Straße

26.08.2022, 10.15 Uhr - 11.00 Uhr

Die Polizei in Helmstedt registrierte zwischen Donnerstagabend und Freitagabend zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Zwischen Donnerstagabend 19.00 Uhr und Freitagabend 17.30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Landgrabentrifft auf. Sie gelangten ins Innere des Gebäudes und durchsuchten verschiedene Räume und das darin befindliche Mobiliar. Was sie dabei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die 45-minütige Abwesenheit der Hausbesitzerin reichten Unbekannten aus, um am Freitagvormittag in ihr Domizil in der Grünberger Straße einzubrechen. Auch hier gelangten die Täter an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr gewaltsam die Terrassentür. Anschließend gelangten sie ins Innere des Hauses und durchsuchten mehrere Räume nach Schmuck und Bargeld. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie hierbei mehrere Schmuckstücke, wobei genaue Anzahl und Wert Gegenstand derzeitiger Ermittlungen sind.

Zeugen teilten den Beamten bei der Sachverhaltsaufnahme mit, dass sie in der Grünberger Straße zur Vorfallszeit vor dem tatbetroffenen Grundstück drei Verdächtige beobachtet haben. Die Männer seien um die 40 Jahre alt, etwa 175cm groß gewesen und hätten europäisch Aussehen gehabt. Alle waren dunkel gekleidet, eine Person trug ein dunkles Basecap.

Die Polizei hofft darauf, dass die verdächtigen Personen auch anderen Zeugen aufgefallen sind. Möglicherweise haben sie auch ein Fahrzeug in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell