POL-WOB: Randaliererin leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Wolfsburg (ots) - Westhagen, Frankfurter Straße Die Polizei führte am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Frankfurter Straße, Fahrtrichtung Fallersleben, in Westhagen durch. Dabei wurde ein brauner VW Golf Plus mit einer Geschwindigkeit von 131 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Der 52-jährige Fahrer des Fahrzeuges gibt den Beamten einsichtig gegenüber an, dass er mit dem Fahrzeug ...

