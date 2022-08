POL-WOB: Fit mit dem Pedelec - Polizei und Verkehrswacht Wolfsburg bieten Trainingskurs an

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 25.08.2022, 10.15 Uhr - 16.00 Uhr Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 16.00 Uhr in ein Wohnmobil am Berliner Ring eingebrochen. Dabei erbeuteten sie neben einer blauen Tragetasche auch diverse Geräte der Unterhaltungselektronik. Die Höhe des Gesamtschadens ist Gegenstand momentaner Ermittlungsarbeit. Der ...

