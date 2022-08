POL-WOB: Einbruch in Wohnmobil - Täter schlugen am helllichten Tag zu

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Almke, Elmstraße Wolfsburg, OT Fallersleben, Kahlandwiesen 23.08.2022, 08.30 Uhr - 15.30 Uhr Am Dienstag führten vier Beamte der Regio-Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt auf dem Parkplatz an der Elmstraße, in Almke, sowie in der Straße Kahlandwiesen in ...

mehr