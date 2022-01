Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Stalking - was ist das eigentlich genau?

Oberbergischer Kreis (ots)

Informationsveranstaltung für Frauen

am 9. Februar 2022 um 17.30 im Caritas Kaufhaus, Wilhelmstraße 13.

Stalking ist in aller Munde. Doch nur wenige wissen genau, was sich strafrechtlich tatsächlich hinter diesem Begriff verbirgt. Was sind erste ernstzunehmende Anzeichen für Stalking und wie sollen sich Betroffene verhalten? Gibt es einen effektiven Schutz vor Stalking? Und wer kann helfen? Welche Verbesserungen bringt die Änderung des §238 Nachstellung StGB?

Diese und weitere Fragen werden Nicole Schneider, Koordinatorin des Fachdienst Frauen/Frauenberatungsstelle "FrauenSache" der Caritas Oberberg mit Kriminaloberkommissarin Sabrina Maar und Opferschutzbeauftragte der Polizeikreisbehörde sowie Kriminalhauptkommissar a.D. Uwe Köster, ehemaliger Opferschutzbeauftragter, diskutieren.

Bitte melden Sie sich bis zum 4. Februar 2022 an bei:

nicole.schneider@caritas-oberberg.de

sabrina.maar@polizei.nrw.de

Es gelten die Regelungen der tagaktuellen Coronaschutzverordnung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell