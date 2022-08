POL-PPRP: Betrug per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (11.08.2022), zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte das Handy aus der Hosentasche eines 69-Jährigen, während dieser in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen war. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um ...

