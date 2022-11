POL-LM: Autodieb in Runkel festgenommen +++ Autodieb in Runkel festgenommen +++ Alkoholfahrt endet im Feld

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Autodieb in Runkel festgenommen,

Runkel, Großmannswiese,

18.11.2022, 06:22 Uhr,

(mas) Heute Morgen versuchte ein 17-Jähriger aus Runkel einen PKW in der Großmannswiese in Runkel zu stehlen und wurde festgenommen. Gegen 06:20 Uhr bemerkte ein 28-Jähriger, dass sein Renault aus dem Hof seines Wohnhauses entwendet wurde. Gemeinsam mit seinem 52-jährigen Vater suchte er selbstständig in Runkel nach dem Fahrzeug und fand es schließlich auf einem nahgelegenen Parkplatz eines Supermarktes. Gemeinsam entschloss man sich den Dieb zur Rede zu stellen, woraufhin es zu einer Rangelei unter den Männern kam. Als der Täter eine Schusswaffe zog und den 28-Jährigen bedrohte, konnte der Vater dem 17-Jährigen überwältigen, so dass er nicht mehr in der Lage war auf den Sohn einzuwirken. Den beiden Männern gelang es den Jugendlichen so lange zu fixieren bis die Polizei eintraf. Diese konnte den Täter festnehmen und eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Aufgrund der Verletzungen, welche er während der Auseinandersetzung erlitt, musste der 17-Jährige ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Im Anschluss wurde er den Gewahrsamszellen der Polizeistation Limburg zugeführt. Er soll am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen steht er im Verdacht, eine Vielzahl weiterer gleichgelagerter Taten im Landkreis Limburg-Weilburg begangen zu haben.

2. Autodieb in Runkel festgenommen,

Runkel, Industriestraße,

16.11.2022, 18:00 Uhr - 17.11.2022, 08:00 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in Runkel einzubrechen. Die noch unbekannten Täter versuchten zunächst durch Aufhebeln des Tores in die Werkstatträume einzudringen, scheiterten jedoch. Bei einem nahestehenden Wohnmobil konnten aus dem Inneren Wertgegenstände in noch nicht definierter Höhe entwenden. Die Täter blieben bei der Tatausführung unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 an die Kriminalpolizei in Limburg zu wenden.

3. Gas und Bremse verwechselt,

Hadamar, Bahnhofstraße,

17.11.2022, 15:145 Uhr,

(mas) Am Donnerstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Hadamar zu einem Unfall bei dem eine 84-Jährige verletzt wurde. Die Seniorin wollte von ihrem abschüssigen Grundstück auf die Fahrbahn einfahren. Als sie ihr Fahrzeug kurz stoppen wollte um sich über die Verkehrssituation auf der Bahnhofstraße zu vergewissern, verwechselte sie Gas- und Bremspedal. Der Ford Fiesta beschleunigte stark und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer Mauer. Die Dame wurde hierdurch leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 EUR.

4. Alkoholfahrt endet im Feld,

Weilmünster, K442,

17.11.2022, 08:25 Uhr,

(mas) Am Donnerstagmorgen kam ein 23-Jähriger auf der K442 bei Weilmünster mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und blieb in einem Feld stecken. Der Braunfelser befuhr die K442 aus Richtung Aulenhausen kommend in Richtung Weilmünster. In einer Linkskurve kam er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Alle Versuche das Fahrzeug selbstständig aus dem Feld zu manövrieren schlugen fehl. Eine von Zeugen verständigte Polizeistreife konnte bei dem Fahrer einen Alkoholwert von rund 1,5 Promille feststellen, weshalb er für eine Blutprobe zur Polizeistation Weilburg verbracht wurde. Als die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicherstellen wollten, stellten sie fest, dass er keinen besaß.

5. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Mittwoch: A3, km 115,530 Ri. Köln

Donnerstag : B417, Gemarkung Limburg Freitag: A3, km 129,030 Ri. Köln

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

