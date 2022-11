Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Rietberg (SL) - Am 02.11.2022 kam es im Ortsteil Mastholte um 13:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Rietberger Straße. Eine 19- jährige Rietbergerin befuhr die Rietberger Straße mit ihrem VW aus Mastholte kommend in Richtung Bundesstraße. Nach der Einmündung Alte Landstraße beabsichtigte sie einen in gleicher Richtung fahrenden Renault zu überholen, welcher durch eine 78- jährige Rietbergerin gesteuert wurde. Während des Überholvorganges kollidierten die Fahrzeuge aus bislang nicht geklärter Ursache und gerieten ins Schleudern. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und blieben neben der der Fahrbahn liegen. Die beiden Frauen wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die beteiligten PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 18.000,- EUR geschätzt. Die Rietberger Straße war aufgrund der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für zweieinhalb Stunden gesperrt.

