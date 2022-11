Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall auf der B61 - Kradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagvormittag (31.10., 11.10 Uhr) ereignete sich auf dem Nordring/ B61 ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Zuvor befuhr ein 57-jähriger Gütersloher mit einem Ford Transporter den Nordring in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Hinter dem Ford-Fahrer befuhr der 56-jährige Herforder mit einer Kawasaki den Nordring in gleiche Richtung. Als der Ford-Fahrer verkehrsbedingt vor dem Kreuzungsbereich der Marienfelder Straße abbremsen musste, fuhr der Kradfahrer dem Transporter auf und stürzte.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den Herforder zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Das erheblich beschädigte Motorrad wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

