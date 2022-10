Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Pkw durchbricht Brückengeländer und landet im Reichenbach

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 22:00 Uhr war ein 18 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta auf der L1185 von Neuenhaus in Richtung Waldenbuch unterwegs. Auf Höhe der Burkhardtsmühle kam er in einer Rechtskurve, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw drehte sich um 180 Grad und stieß im Anschluss mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Brückengeländer, durchbrach dieses und rutschte letztendlich in den Reichenbach. Der Fahrer konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien. Der 18-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Bach geborgen werden. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 EUR, die Höhe des Schadens an der Brücke steht derzeit noch nicht fest. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die L1185 für ca. zwei Stunden gesperrt.

