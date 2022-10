Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Informationen für ein sicheres Zuhause: Info-Truck der Polizei in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg klärt ab dem 28. Oktober 2022 über Präventionsmaßnahmen rund um das Thema Einbruchsschutz auf.

Wenn es abends wieder früher dunkel wird, steigt das Einbruchsrisiko. Doch oft würden bereits einfache Maßnahmen genügen, um die Täter von ihrem Vorhaben anzuhalten. Allein die Abwesenheit von zu Hause bietet potentiellen Einbrechern Gelegenheit, zur Tat zu schreiten. Das Vermeiden eindeutiger Abwesenheitssignale kann also schon ein wirksames Mittel sein, um Täter abzuschrecken. Denn auch wenn in den letzten Jahren die Fallzahlen kontinuierlich gesunken sind, bleibt die Prävention eines der wirksamsten Mittel, um diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Eine gute Vorsorge der Bürgerinnen und Bürger zum Schutz ihres Hauses und Eigentums, ist oft ausschlaggebend.

Über die verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten können Sie sich bei einem Besuch des Info-Trucks "i MOBIL - INFORMATIONEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE" des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg informieren. Dort geben Ihnen Spezialisten der Polizei fachkundige Auskunft rund um das Thema Einbruchsschutz. In dem Info-Truck können zudem viele verschiedene Sicherungsvorrichtungen besichtigt und ausprobiert werden. Die Informationen sind kostenlos und unverbindlich.

Termin und Ort für Ihren Besuch des Info-Trucks:

Landkreis Ludwigsburg

- Freitag, 28.10.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Ludwigsburg, Marktplatz

- Montag, 31.10.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Kornwestheim, Marktplatz

- Montag, 14.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Steinheim an der Murr, Steinbeisstraße 15, Parkplatz Kaufland

- Dienstag, 15.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Vaihingen an der Enz, Marktplatz

- Mittwoch, 16.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Ditzingen, Am Laien, Rathausvorplatz

- Donnerstag, 17.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Bietigheim-Bissingen, Kronenplatz, Kronenzentrum

Landkreis Böblingen

- Mittwoch, 02.11.2022, 09:00 - 16:00 Uhr, Rutesheim, Leonberger Straße, Ecke Flachter Straße, Haltebucht

- Donnerstag, 03.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Herrenberg, Hirschgasse/Seestraße, Platz vor dem Seeländer Areal

- Freitag, 04.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Sindelfingen, Oberer Marktplatz

- Montag, 07.11.2022, 10:00 - 17:00 Uhr, Böblingen, Bahnhofstraße, neben dem Zugang zum Einkaufszentrum "Mercaden"

Darüber hinaus bieten die Volkshochschulen in diesem Jahr Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an. Hierzu stehen folgende Termine zur Verfügung:

- 31.10.2022, 19:00 - 20:30 Uhr, Schiller VHS Ludwigsburg. Anmeldung: https://www.schiller-vhs.de/index.php/lng/de/tpl/47/kur s/22B136206/kursdetail.html

Die Anmeldung erfolgt über den jeweils beigefügten Link. Hier ist auch eine detaillierte Beschreibung des jeweiligen Vortrags zu finden.

Sollten Sie keine Zeit haben, eines der Informationsangebote wahrzunehmen, so können Sie sich jederzeit mit unserer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Verbindung setzen. Hier können Sie sich kostenlos und unverbindlich entweder in den Räumlichkeiten des Referats Prävention in Ludwigsburg oder direkt bei Ihnen zu Hause beraten lassen. Sie erreichen die hierfür speziell geschulten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unter der Rufnummer 07141 18-8001 oder per Mail an ludwigsburg.pp.praevention.@polizei.bwl.de.

