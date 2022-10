POL-LB: Renningen: Autoanhänger aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 08:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen geparkten Opel in der Bülowstraße in Dätzingen. Die Unbekannten zerkratzten den Opel ringsherum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 ...

mehr