Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: angebliche Polizeibeamte erbeuten mehrere Tausend Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 15:30 Uhr wurde eine Frau aus der Buchenstraße in Weissach Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den noch unbekannten Betrügern das Opfer davon zu überzeugen ihre Ersparnisse von ihrem Konto bei der Hausbank abzuheben. Anschließend gaben die Betrüger vor, das Geld überprüfen zu müssen. Ein Täter suchte aufgrund dessen das Opfer in ihrer Wohnung auf. Gegen den Willen der Frau nahm der Betrüger das Geld schließlich an sich und rannte aus der Wohnung in Richtung Eichenstraße davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit dunklem Teint. Er soll ca. 180 cm groß gewesen sein, eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare, ein schmales Gesicht und einen Dreitagebart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen, engen Jeans und einer dunklen, hüftlangen Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich unter der Tel. 0800 1100225, bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

