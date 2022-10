Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Einsätze des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen löste das Verhalten eines betrunkenen 50-Jährigen im Bereich der Straße "Im Aurain" in Bietigheim-Bissingen aus. Zunächst meldeten gegen 22:30 Uhr mehrere Passanten einen verwirrt wirkenden Mann, der sich "Im Aurain" verdächtig verhielt und sich an einem Auto zu schaffen machte. Eine Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann auf dem Beifahrersitz seines VW Touran fest und untersagte ihm vorsorglich die Weiterfahrt, woraufhin der Mann sich zu Fuß in Richtung Bahnhof entfernte. Etwa eine Stunde später fiel der Streifenwagenbesatzung der VW Touran mit dem 50-Jährigen am Steuer fahrend in der Hans-Stangenberger-Straße auf. Als der Autofahrer den Streifenwagen erkannte, fuhr er weiter in die Straße "Im Aurain", parkte den Touran auf zwei Stellplätzen und versuchte zu Fuß zu flüchten, wobei er mehrere Aufforderungen stehenzubleiben ignorierte. Nachdem er von der 28-jährigen Polizeibeamtin und ihrem ebenfalls 28-jährigen Kollegen eingeholt und festgehalten wurde, versuchte er sich gewaltsam loszureißen, weshalb er zu Boden gebracht und dort mit Handschellen gefesselt werden musste. Der 50-Jährige leistete auch dabei durchgehend widerstand und versuchte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren, wobei er sich selbst leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde er zur Durchführung einer Blutentnahme zu einem Arzt gebracht. Da er dort über Kopfschmerzen klagte, wurde er vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell