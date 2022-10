Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gerlingen: Geschwindigkeitsüberwachung in der Baustelle am Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg führten am Dienstag zwischen 09:00 und 11:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Baustelle am Engelbergtunnel durch. Die Kontrollen fanden nach Verlassen der Tunnelröhre vom Autobahndreieck Leonberg kommend in Fahrtrichtung Heilbronn statt, wo aufgrund der Baustelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt ist. In den gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte 15 Geschwindigkeitsverstöße feststellen und die betreffenden Fahrzeuge und ihre Lenkerinnen und Lenker einer Kontrolle unterziehen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dabei 118 km/h. Im Zuge der Kontrollen konnten noch weitere Verstöße entdeckt werden: Drei Fahrzeuglenker müssen sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung durch ausgetauschte Kennzeichen bzw. Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell