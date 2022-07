Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Badeunfall im Falkensteinsee in Gaderkesee-Steinkimmen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, gegen 14:53 Uhr, beobachteten zwei badende Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wie ein älterer Mann zunächst im Falkensteinsee schwamm und dann plötzlich unterging. Die beiden Mädchen schwammen dem Mann sofort zu Hilfe, konnten diesen aber nicht mehr finden. Zeitgleich verständigten andere Badegäste über den Notruf die Rettungskräfte. Bei der Suche nach dem Mann waren mehrere Taucher der DLRG aus dem Großraum Oldenburg eingesetzt. Durch Taucher der DLRG konnte der Mann schließlich gegen 16:15 Uhr ca. 10 Meter vom Ufer entfernt unter Wasser im See gefunden werden. Der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod des 72-jährigen Mannes feststellen. Der See wurde zwischenzeitlich durch die Polizei geräumt, damit die Suchmaßnahmen ungehindert durchgeführt werden konnten. Hierbei verhielten sich alle Gäste des Badesees sehr verständnisvoll und erleichterten so die Arbeit der Rettungskräfte. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell