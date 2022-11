PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Widerstand gegen Polizeibeamte, "Kopfnuss" in der Diskothek, Trunkenheit - Unfallflucht - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

Widerstand gegen Polizeibeamte

Sonntag, 20.11.2022, 03.07 Uhr

Limburg - Staffel, Elzer Straße, Diskothek

Ein 17 - jähriger aus Diez, der nach Streitigkeiten bei Ermittlungen der Polizei in der Diskothek festgenommen werden sollte, widersetzte sich den Beamten bei der Festnahme. Der junge Mann schlug mit den Ellenbogen wild um sich und versuchte sich so der Festnahme zu widersetzen. Mit großer Kraftanstrengung konnte er dann jedoch durch die Beamten festgenommen und zur Wache verbracht werden. Dort wurde er im Gewahrsam ausgenüchtert.

Gefährliche Körperverletzung durch "Kopfnuss"

Sonntag, 20.11.2022, 00.10 Uhr

Limburg - Staffel, Elzer Straße, Diskothek

Ein 19 - jähriger aus Diez versetzte einem bisher noch unbekanntem Geschädigten einen Stoß mit seinem Kopf gegen den Kopf des Geschädigten. Durch Zeugen wurde die Polizei hinzugezogen. Zwischenzeitlich war der Geschädigte nicht mehr vor Ort. Der stark alkoholisierte Beschuldigte wurde festgenommen und musste im Polizeigewahrsam der Polizeistation Limburg ausgenüchtert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Trunkenheit, Fahrerflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntag, 20.10.2022, 00.10 Uhr

Hadamar, Mainzer Landstraße

Ein 26 - jähriger aus Elz befuhr mit seinem schwarzen Ford Fiesta die Mainzer Landstraße aus Richtung Elz in Richtung Hadamar. In Höhe Hausnummer 69 stieß er dann, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, gegen ein halbseitig auf der Fahrbahn geparkten Pkw. Sodann kam er auf die Idee seine Kennzeichen abzumontieren und zu Fuß zu flüchten. Er konnte dann durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden. Auf der Wache der Polizeistation Limburg wurde dann eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Den Führerschein brauchte die Polizei nicht sicherzustellen - er hatte keinen. Nun darf er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 8000.- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 18.11.22, 16.00 Uhr - Samstag, 19.11.22, 11.00 Uhr Selters - Eisenbach, Mühlstraße 1

Ein 39 - jähriger Fahrzeughalter aus Eisenbach hatte seinen weißen VW Golf am Fahrbahnrand geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte das Fahrzeug beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw ist ein Schaden am hinteren linken Kotflügel entstanden. Die Höhe des Schadens wird auf 500.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

