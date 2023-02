POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Zeugen von Unfall gesucht

Von einem bisher unbekannten Gegenstand wurde das Auto einer Frau, während der Fahrt, am Dienstagmittag bei Walldürn getroffen. Die VW-Fahrerin war gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 47 von Schneeberg in Richtung Rippberg unterwegs. Auf halber Strecke kam ihr eine Fahrzeugkollone entgegen und die Frau sah plötzlich einen Gegenstand auf ihr Auto zukommen. Dieser schlug dann an der unteren Fahrzeugfront ein und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ob dieser Gegenstand schon auf der Fahrbahn lag und durch die entgegenkommenden Fahrzeuge hochgeschleudert wurde oder ob er Teil der Ladung eines anderen Verkehrsteilnehmers war, ist unklar. Vor Ort konnte der betreffende Gegenstand nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu diesem machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Unfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Walldürn. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Seat gegen 8 Uhr die Dr. Heinrich-Jöhler-Straße in Fahrtrichtung Walldürn-Süd. An der Kreuzung mit der Schönbornstraße übersah er vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Kollision wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Technischer Defekt in Fast-Food Restaurant löst Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt an einer Eismaschine löste am Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz in Mosbach aus. Gegen 6 Uhr meldete eine Zeugin Rauchentwicklung in einem Fast-Food-Restaurant in der Neckarelzer Straße. Durch die Feuerwehr wurde das Objekt betreten und festgestellt, dass noch kein Brand ausgebrochen war. Ein durchgeschmorrter Keilriemen stellte sich als Ursache für den Rauch heraus. Eine weitere Gefahr konnte ausgeschlossen werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Obrigheim-Asbach: Werkzeug und Getränke aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete zwischen Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr, Werkzeug und Getränke aus einer Garage in Obrigheim-Asbach. Der Täter oder die Täterin gelangte durch eine Seitentüre in die Garage eines Wohnhauses in der Fliederstraße und stahl eine Heckenschere, einen Rätschkasten und diverse Alkoholika mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Buchen: Unfallbeteiligte Fußgängerin gesucht

Die Polizei sucht eine Fußgängerin, die am Mittwochnachmittag in Buchen möglicherweise von einem PKW angefahren wurde. Eine 37-Jährige wollte gegen 14.30 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Friedrichstraße wenden. Beim Wendevorgang mit ihrem Ford nahm die Frau einen Schlag wahr, weshalb sie ihr Fahrzeug unmittelbar stoppte und ausstieg. Am Heck des Autos soll eine ältere Dame auf dem Boden gesessen haben. Die 37-Jährige bot der Dame sofort Hilfe an, welche die Seniorin ablehnte. Weiter teilte sie mit, dass sie lediglich leichte Schmerzen am Ellenbogen verspüre und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Ford-Fahrerin fuhr danach zunächst nach Hause und realisierte dort, dass sie den Unfall melden muss. Daher informierte sie dann die Polizei. Gesucht wird nun die Seniorin, die wie folgt beschrieben wird: - Circa 75 bis 80 Jahre alt - Circa 1,55 bis 1,65 Meter groß - Graues kurzes Haar - Brillenträgerin - Sie trug einen grauen/dunklen Mantel und eine große weiße Damenhandtasche

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der gesuchten Dame machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

