Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Keine Geduld gehabt

Trotz Verkehr bog ein 72-Jähriger am Montag in Ulm ab und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Ampelausfall an der Kreuzung Olgastraße / Frauenstraße. Ein 72-Jähriger kam mit seinem Fiat aus Richtung Neue Straße. Nach etwas längerer Wartezeit an Kreuzung verlor er die Geduld und fuhr ein. Er bog nach links in die Olgastraße ab. Dabei gefährdete er einen anderen vorrangssberechtigten Autofahrer und Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten diese bremsen und ausweichen. Auf den 72-Jährigen kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Er muss mit einem Bußgeld von 130 Euro, einem Monat Fahrverbot und einem Punkt in Flensburg rechnen.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

