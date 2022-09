Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rollerfahrer stürzt

Am Montag stürzte ein 77-Jähriger mit einem Roller in Heidenheim und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 12 Uhr fuhr der Mann mit einem Roller auf der Schaitheimer Straße in Richtung Schnaitheim. Dort geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Roller an den Randstein. Er stürzte auf den Gehweg und erlitt schwere Verletzungen. Dies, obwohl er laut Zeugen einen Helm trug. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Aus Sicht der Beamten ist es möglich, dass eine gesundheitliche Ursache zu dem Unfall führte. Sie schätzt den Schaden auf 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Es ist immer möglich, dass Verkehrsteilnehmer gesundheitlich beeinträchtigt sind und dies spontan Einfluss auf die Teilnahme am Straßenverkehr hat. Ob das in diesem Fall wirklich so war, klärt nun die Polizei. Auch aus diesen Gründen ist es wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer auf einander Rücksicht nehmen. Damit alle sicher ankommen.

