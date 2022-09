Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Unfall unter Drogeneinfluss

Am Samstag verursachte ein 21-Jähriger einen Unfall unter Drogen auf der A7 bei Giengen.

Gegen 18 Uhr fuhr ein 21-Jähriger in einem VW auf der A7 von Heidenheim in Richtung Ulm. Bei Giengen kam er in einer Baustelle von der Straße ab und überfuhr zwei Warnmarkierungen.

Anschließend hielt er auf dem Standstreifen, vermutlich um seinen Schaden zu begutachten. Ein Zeuge, der mit einem BMW hinter dem VW fuhr, beobachtete den Unfall. Er meldete ihn der Polizei.

Der 21-jährige fuhr dann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dem BMW-Fahrer gelang es, den Fahrer des VW durch Lichthupe erneut zum Anhalten zu bewegen. Dort kontrollierte ihn die Polizei.

Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der junge Mann unter Drogen stand. Ein Test bestätigte dies. Er zeigte an, dass der Fahrer wohl Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten fuhren deshalb mit dem 21-Jährigen zur Blutentnahme in eine Klinik. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und den Warnmarkierungen auf 1.000 Euro.

Neben einer Anzeige wegen Unfallflucht erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweis:

Unfallflucht bezeichnet das unerlaubte Entfernen eines Verkehrsteilnehmers vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall. Dabei handelt es sich um eine Straftat und nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit. Abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt ist es jedoch auch sonst wichtig, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wer einfach wegfährt, dem drohen Strafen, wie der Führerscheinentzug.

Die Polizei warnt:

Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

