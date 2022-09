Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Betrunkener Autofahrer verursacht am Sonntag bei Heidenheim fast einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.30 Uhr fuhr ein weißer Mercedes-Van in Schnaitheim in der Würzburger Straße in Richtung Aufhausen. Dessen 50-Jähriger Fahrer fiel dort bereits einem Zeugen auf, da der rechte Vorderreifen an dem Mercedes einen platten hatte. Der Fahrer fuhr aber weiter und wechselte kurz vor der Kreuzung Kapellstraße von der mittleren Fahrspur auf die Rechtsabbiegespur. Er bog dort nach rechts ab. Allerdings fuhr der Mercedes bei Rot in die Straße und achtete nicht auf einen dunklen Pkw. Der hatte grün und musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes-Van zu verhindern. Der Zeuge folgte dem Mercedes-Fahrer bis in die Berchtenstraße. Denn dort hatte der 50-Jährige seinen beschädigten Kombi abgestellt und am Straßenrand uriniert. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei kontrollierte den Mann. Der 50-Jährige schien deutlich unter Alkoholeinwirkung zu stehen. Das bestätigte ein Test, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Sein beschädigtes Fahrzeug musste er stehen lassen. Die Polizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Sie hat Hinweise, dass der Fahrer eines dunklen Pkw durch den Mercedes-Fahrer gefährdet worden sei. Dieser und möglicherweise noch weitere Zeugen sollen sich bitte unter der Telefon-Nr. 07321/322-430 melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

