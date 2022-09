Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag musste ein 30-Jähriger in Ulm in Gewahrsam genommen werden.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr pöbelte ein 30-Jähriger im Bereich Sedelhöfe mehrere Personen an. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Beim Versuch, den Mann zu beruhigen, zeigte er sich auch gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv. Da er wohl stark alkoholisiert war und sich nicht beruhigen lies, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der Mann schlug dabei mit Fausten nach den Polizisten. Er verletzte einen Polizisten als dieser ihm Handschließen anlegen wollte. Der Betrunkene ließ sich anschließend auch auf dem Revier nicht beruhigen und randalierte in einer Zelle. Warum der Mann so aggressiv war ist nicht bekannt, da er jede Kooperation verweigerte. Der Randalierer konnte dann Stunden später und in nüchternem Zustand das Revier wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Hinweis:

Die Polizei ist der Garant für die Sicherheit in der Region. Sie hat das Gewaltmonopol. Alle Menschen können sich darauf verlassen, dass Polizistinnen und Polizisten keine willkürlichen Maßnahmen treffen.

